После удара по ядерным объектам Ирана. Йеменские хуситы заявили о вступлении в войну и пригрозили США атаками на корабли

Йеменские хуситы заявили, что вступят в войну на Ближнем Востоке после атаки США по ядерным объектам Ирана , которые произошли 22 июня. Соответствующее заявление опубликовали так называемые вооруженные силы Йемена.

«Йемен официально вступит в войну. Держите свои корабли как можно дальше от наших территориальных вод», — говорится в заявлении.

Группировка йеменских хуситов уже несколько лет атакует военные корабли и гражданские суда в Аденском заливе и Красном море. Кроме того, они также несколько раз наносили удары по Израилю.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что войска США прекратят бомбардировки группировки йеменских хуситов «немедленно».

«Хуситы объявили нам, что больше не хотят воевать. Они не хотят воевать, и мы будем уважать это и прекратим бомбардировки», — сказал президент США.

По словам Трампа, хуситы попросили «больше их не бомбить», а они взамен прекратят атаковать американские корабли.

В ночь на 22 июня по киевскому времени Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.