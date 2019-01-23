Язык ненависти: жена мэра Гданьска обвинила польский телеканал в смерти мужа 23 января, 20:14 3115 Цей матеріал також доступний українською EPA С Павлом Адамовем простились в субботу, 19 января EPA

Жена убитого мэра Гданьска Павла Адамовича Магдалена Адамович заявила, что польская общественная телекомпания TVP ответственная за убийство ее мужа.

Об этом сообщает Onet.pl.

По словам Адамович, ее мужа "убили слова”, так как погибший мэр долгое время был героем негативных телепрограмм в эфире TVP.

"Это ответственность TVP. Я так думаю. Язык ненависти, способ подачи повлияли на убийцу, который выбрал Павла жертвой. Моего мужа убили слова", - заявила Магдалена Адамович.

Компания TVP ранее заявила, что подаст иск против всех, кто укажет на ее ответственность за убийство. "Пусть подают в суд и на меня", - добавила на это жена Адамовича.

Накануне руководство польской оппозиционной партии Гражданская платформа призвало членов политической силы не участвовать в программах TVP.

Напомним, что мэра польского города Гданьска Павла Адамовича ударили ножом 13 января во время мероприятия по сбору средств, организованного Большим оркестром Рождественской благотворительности. Его госпитализировали в очень тяжелом состоянии с колото-резаными ранами сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Нападавшего задержали. Это 27-летний житель Гданьска, который отбывал наказание за преступление "против жизни и здоровья". Он заявил, что его незаконно осудили по указанию партии Адамовича.

14 января Адамович умер в больнице. Согласно выводам судмедэкспертов, непосредственной причиной смерти стал геморрагический шок.