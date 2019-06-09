Явка на выборах в Казахстане составила 77,4% - предварительные данные ЦИК
На внеочередных выборах президента Казахстана по предварительным данным ЦИК явка составила 77,4%.
Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает Интерфакс-Украина.
На прошлых президентских выборах в 2015 году явка избирателей составила 95,22%.
Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв покинув пост глави держави.
При цьому він залишився головою Ради безпеки, головою партії Нур Отан, членом Конституційної ради.
Тимчасово виконуючим обов’язки президента країни став спікер парламенту Касим-Жомарт Токаєв.
Старша дочка Назарбаєва Даріга стала спікером Сенату Казахстану.