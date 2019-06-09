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Явка на выборах в Казахстане составила 77,4% - предварительные данные ЦИК

Сегодня, 21:48
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Явка на выборах в Казахстане составила 77,4% - предварительные данные ЦИК - фото

REUTERS/Pavel Mikheyev

Выборы в Казахстане

На внеочередных выборах президента Казахстана по предварительным данным ЦИК явка составила 77,4%.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает Интерфакс-Украина.

На прошлых президентских выборах в 2015 году явка избирателей составила 95,22%.

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Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв покинув пост глави держави.

При цьому він залишився головою Ради безпеки, головою партії Нур Отан, членом Конституційної ради.

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Тимчасово виконуючим обов’язки президента країни став спікер парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

Старша дочка Назарбаєва Даріга стала спікером Сенату Казахстану.

Теги:   Нурсултан Назарбаев Казахстан

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