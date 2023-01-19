«Самая сложная работа». Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку из-за усталости 19 января, 08:20 Ясинда Ардерн (Фото:REUTERS/Loren Elliott)

Премьер-министр Новой Зеландии Ясинда Ардерн заявила, что решила уйти в отставку, причиной стала чрезмерная усталость на работе.

Об этом сообщает CNN.

Ардерн не верит, что у нее хватит сил добиваться переизбрания на выборах в октябре.

«Это мое собственное решение. Возглавлять страну – наиболее почетная работа из всех, но также и самая сложная. Нельзя и не следует выполнять работу, если нет полного бака и еще немного резервных запасов на случай неожиданных сложностей. У меня больше нет достаточно в баке, чтобы выполнять работу», — сказала она.

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Ардерн откровенно рассказала о потерях, которые нанесла работа, и вспомнила о различных кризисах, с которыми столкнулось ее правительство, включая пандемию, в результате которой Новая Зеландия ввела одни из самых строгих в мире пограничных правил.



Террористический акт в Крайстчерче 2019, во время которого погиб 51 человек в двух мечетях, также стал определяющим моментом для лидерства Ардерн. Ее быстрая реакция получила широкую похвалу: она реформировала закон о владении оружием, носила хиджаб, чтобы продемонстрировать свое уважение к мусульманской общине, и публично заявила, что никогда не будет называть имя предполагаемого нападающего.