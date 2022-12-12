Япония планирует закупить у США сотни крылатых ракет Томагавк на фоне растущих угроз в регионе — The Washington Post 12 декабря, 12:57 СМИ сообщили о планах Японии купить у США Томагавки (Фото:Royal Navy/Wikimedia)

Япония планирует закупить у США сотни крылатых ракет Томагавк дальностью около 1600 км на фоне растущих угроз в регионе в рамках своей новой политики укрепления обороны, пишет The Washington Post со ссылкой на американских и японских чиновников.

По данным собеседников издания, речь идет о закупке от 400 до 500 ракет американского производства Томагавк. Такое решение должно поставить Китай и Северную Корею в известность о том, что Япония серьезно относится к самообороне, и что их альянс с США только укрепляется перед лицом новых угроз.

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«Введение этой системы будет символизировать серьезные позитивные изменения в отношении возможностей нанесения контрудара», — отметил один японский чиновник, знакомый с ситуацией. Томагавки с радиусом действия около 1600 км позволят достать военные цели на материковой части Китая.

Отмечается, что Япония рассматривает ракеты Томагавк как временно оружие, которое может быть поставлено в течение около пяти лет, пока она работает над увеличением дальности своих собственных крылатых ракет Тип 12. Этот проект, вероятно, рассчитан на десять лет.

Источники сообщили, что Япония планирует перенастроить существующие системы вертикального запуска на своих эсминцах для размещения Томагавков. По словам одного из чиновников, они были выбраны, так как являются «проверенными в боях дальнобойными ракетами».

Собеседники издания отмечают, что такой шаг Токио укрепит уверенность США в желании и способности Японии обороняться.

Правительство по-прежнему чувствительно к антивоенным настроениям внутри страны и упорно рассматривает оружие только в качестве самообороны.

«Это оборонительно-наступательное оружие, а не наступательно-оборонительное. Мы все еще считаем его оборонительным», — сказал один из чиновников.

На решение Японии усилить свою оборону существенно повлияло полномасштабное вторжение России в Украину. Это стало ключевым фактором того, что японское правительство начало усиливать свою программу нацбезопасности, в частности, из-за антивоенных настроений в обществе.

Опросы показывают, что после Украины общественная поддержка того, что японское правительство называет потенциалом «контрудара», явно возросла: с 37% в июле 2020 года до более чем 60% в июне текущего года.

Для японцев война в Украине сделала вторжение Китая на Тайвань гораздо более вероятным, что усилило обеспокоенность общественности по поводу военной готовности Японии в случае регионального конфликта.

Правительство планирует увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП к 2027 году. Если это произойдет, то через пять лет Япония, вероятно, будет иметь третий по величине оборонный бюджет в мире после США и Китая.

По словам главного эксперта по Японии в Центре стратегических и международных исследований Кристофера Джонстона, чиновники в Токио видели, как возросла поддержка Киева со стороны НАТО после того, как украинцы продемонстрировал волю к борьбе.

«Они пришли к выводу, что лучший способ гарантировать, что Соединенные Штаты и другие страны будут на их стороне в кризисной ситуации, — это показать, что они вложили средства в собственную оборону и готовы к борьбе. Это главный урок войны в Украине для Японии», — сказал он.

В июле Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад об угрозах нацбезопасности, в котором также упоминается война России против Украины. Из-за агрессии РФ Япония также может впервые внести изменения в конституцию из-за вторжения России в Украину. Речь идет о поправках в 9 статью, в которой декларируется отказ страны от войны.