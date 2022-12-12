Япония планирует закупить у США сотни крылатых ракет Томагавк на фоне растущих угроз в регионе — The Washington Post

12 декабря, 12:57
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СМИ сообщили о планах Японии купить у США Томагавки (Фото:Royal Navy/Wikimedia)

СМИ сообщили о планах Японии купить у США Томагавки (Фото:Royal Navy/Wikimedia)

Япония планирует закупить у США сотни крылатых ракет Томагавк дальностью около 1600 км на фоне растущих угроз в регионе в рамках своей новой политики укрепления обороны, пишет The Washington Post со ссылкой на американских и японских чиновников.

По данным собеседников издания, речь идет о закупке от 400 до 500 ракет американского производства Томагавк. Такое решение должно поставить Китай и Северную Корею в известность о том, что Япония серьезно относится к самообороне, и что их альянс с США только укрепляется перед лицом новых угроз.

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«Введение этой системы будет символизировать серьезные позитивные изменения в отношении возможностей нанесения контрудара», — отметил один японский чиновник, знакомый с ситуацией. Томагавки с радиусом действия около 1600 км позволят достать военные цели на материковой части Китая.

Отмечается, что Япония рассматривает ракеты Томагавк как временно оружие, которое может быть поставлено в течение около пяти лет, пока она работает над увеличением дальности своих собственных крылатых ракет Тип 12. Этот проект, вероятно, рассчитан на десять лет.

https://www.youtube.com/watch?v=rmuEEQ5Uvpg&feature=emb_title

Источники сообщили, что Япония планирует перенастроить существующие системы вертикального запуска на своих эсминцах для размещения Томагавков. По словам одного из чиновников, они были выбраны, так как являются «проверенными в боях дальнобойными ракетами».

Собеседники издания отмечают, что такой шаг Токио укрепит уверенность США в желании и способности Японии обороняться.

Правительство по-прежнему чувствительно к антивоенным настроениям внутри страны и упорно рассматривает оружие только в качестве самообороны.

«Это оборонительно-наступательное оружие, а не наступательно-оборонительное. Мы все еще считаем его оборонительным», — сказал один из чиновников.

На решение Японии усилить свою оборону существенно повлияло полномасштабное вторжение России в Украину. Это стало ключевым фактором того, что японское правительство начало усиливать свою программу нацбезопасности, в частности, из-за антивоенных настроений в обществе.

Опросы показывают, что после Украины общественная поддержка того, что японское правительство называет потенциалом «контрудара», явно возросла: с 37% в июле 2020 года до более чем 60% в июне текущего года.

Для японцев война в Украине сделала вторжение Китая на Тайвань гораздо более вероятным, что усилило обеспокоенность общественности по поводу военной готовности Японии в случае регионального конфликта.

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Правительство планирует увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП к 2027 году. Если это произойдет, то через пять лет Япония, вероятно, будет иметь третий по величине оборонный бюджет в мире после США и Китая.

По словам главного эксперта по Японии в Центре стратегических и международных исследований Кристофера Джонстона, чиновники в Токио видели, как возросла поддержка Киева со стороны НАТО после того, как украинцы продемонстрировал волю к борьбе.

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«Они пришли к выводу, что лучший способ гарантировать, что Соединенные Штаты и другие страны будут на их стороне в кризисной ситуации, — это показать, что они вложили средства в собственную оборону и готовы к борьбе. Это главный урок войны в Украине для Японии», — сказал он.

В июле Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад об угрозах нацбезопасности, в котором также упоминается война России против Украины. Из-за агрессии РФ Япония также может впервые внести изменения в конституцию из-за вторжения России в Украину. Речь идет о поправках в 9 статью, в которой декларируется отказ страны от войны.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Япония Крылатая ракета

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