Япония впервые за 12 лет запустила старейший в стране ядерный реактор 29 июля, 06:50 Реактор, который был запущен 48 лет назад, был отключен в январе 2011 года (Фото:en.wikipedia.org/wiki)

Kansai Electric Power Co перезагрузила старейший в Японии атомный реактор на своей АЕС Такахама в префектуре Фукуи. Это произошло впервые за 12 лет.

Об этом сообщает Kyodo.



Реактор, который был запущен 48 лет назад, был отключен в январе 2011 года для регулярных проверок после аварии на АЕС Фукусима-1.

Перезагрузка произошла после того, как в 2016 году Управление по ядерному регулированию дало зеленый свет на эксплуатацию реактора по истечении 40-летнего периода эксплуатации. Первоначально планировалось перезапустить реактор примерно в начале июня, но этот план был отложен из-за необходимости дополнительных работ с противопожарной инфраструктурой.

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Три из четырех реакторов на электростанции Такахама в настоящее время работают, и только реактор № 2 остается приостановленным. В сентябре также планируется перезапустить и его. На сегодня из более чем 40 коммерческих атомных реакторов в Японии эксплуатируются только 11 реакторов.

11 марта 2011 года произошла авария на японской атомной электростанции Фукусима-1, вызванная сильнейшим землетрясением в истории Японии и последующим цунами. Затопление подвальных помещений, где находились распределительные устройства, резервные генераторы и аккумуляторы, привело к полной потере электроэнергии и выходу из строя систем аварийного охлаждения. Около 164 тысяч человек были эвакуированы с загрязненных территорий.

В апреле 2023 года правительство Японии приняло решение отменить приказ об обязательной эвакуации для жителей небольшого района города Томиока, который расположен к юго-западу от разрушенной атомной станции Фукусима.