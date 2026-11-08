В пострадавшей от землетрясения префектуре Айти расположены заводы и штаб-квартира Toyota Motor Corporation (Фото: Kyodo/via REUTERS)

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Японии, в префектурах Айти и Сидзуока, в воскресенье, 8 ноября. На данный момент известно о 22 пострадавших.

Об этом сообщило Kyodo.

Как отметило информационное агентство, это было самое сильное землетрясение в префектуре Айти за почти три десятилетия (последний раз землетрясение магнитудой более 5 было зафиксировано в регионе в 1997 году).

Реклама

Работник книжного магазина сидит на корточках среди книг, упавших с полок в результате землетрясения в городе Тойота, префектура Айти. 8 ноября 2026 года / Фото: Kyodo/via REUTERS

В префектуре Айти расположен крупнейший автомобилестроительный кластер Японии, в частности заводы и штаб-квартира концерна Toyota Motor Corporation.

Землетрясение привело к сбоям в железнодорожном сообщении, движение ряда местных поездов было временно остановлено. Скоростные экспрессы Синкансэн на линии Токайдо между станциями Сидзуока и Гифу-Хасима курсировали со сниженной скоростью. В течение нескольких часов обычный режим движения был восстановлен.

На атомной электростанции Хамаока в пострадавшей префектуре Сидзуока никаких отклонений в работе обнаружено не было.