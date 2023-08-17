Провели рейд. У берегов Японии заметили 11 боевых кораблей Китая и РФ 17 августа, 18:22 Минобороны Японии сообщило, что у островов Окинавы заметили 11 китайских и российских кораблей (фото иллюстративное) (Фото:Kora27 via wikipedia)

В четверг, 17 августа, министерство обороны Японии сообщило, что обнаружило одиннадцать китайских и российских военных кораблей, которые прошли вблизи южных японских островов у островов Окинавы.

Об этом сообщает Kyodo News.

По данным Минобороны, корабли прошли через воды между островами Окинавы и направились в Восточно-Китайское море. В оборонном ведомстве Японии считают, что это боевые корабли, которые участвовали в недавнем совместном патрулировании Китая и России в Тихом океане.

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По мнению Минобороны Японии, эти неоднократные совместные маневры китайских и российских ВМС вокруг японских островов следует рассматривать как четко направленные действия «на демонстрацию своей силы против Японии».

Оборонное ведомство заявило, что через дипломатические каналы уже послали Китаю и России серьезную обеспокоенность таким действиям их военных, с точки зрения национальной безопасности Японии.

В Минобороны также отметили, что во вторник, 15 августа, японские военные обнаружили шесть китайских кораблей, среди которых ракетные эсминцы, и пять российских судов, в том числе тоже эсминцы, в 280 километрах к северо-востоку от самого южного японского острова Окинотори в Тихом океане.

29 июля оборонное ведомство Японии заявило, что пять китайских и пять российских военных кораблей прошли через пролив Соя между Хоккайдо и Сахалином в Охотское море. Такие передвижения связывают с совместным патрулированием в Тихом океане.