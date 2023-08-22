Япония, США и Канада начали обучение возле Курил

22 августа, 19:02
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Флаг Японии (Фото:PublicDomainPictures / Pixabay)

Флаг Японии (Фото:PublicDomainPictures / Pixabay)

Военнослужащие Японии, Соединенных Штатов и Канады начали военно-морские учения вблизи Курильских островов.

Об этом сообщили в японском министерстве обороны.

Совместные отработки проходят при участии боевых кораблей в большом районе от восточного побережья Курил до южного побережья восточной части острова Хонсю. Они продлятся до 28 августа.

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Основной целью учений является улучшение тактических возможностей Японии и укрепление ее сотрудничества с США и Канадой.

Япония задействовала эсминец Hyuga, США — эсминец USS Benfold, а Канада — фрегаты Ottawa и Vancouver и судно снабжения Asterix.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Япония Военные учения Канада

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