В Японию впервые на лечение прибыли раненые украинские военные — СМИ

8 июня, 22:18
Поделиться:
Флаг Японии (Фото:PublicDomainPictures / Pixabay)

Флаг Японии (Фото:PublicDomainPictures / Pixabay)

Два раненых украинских военных прилетели в Японию, чтобы пройти курс лечения в рамках помощи для Украины от Токио.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Украинские защитники пройдут реабилитацию в центральном госпитале Сил самообороны в токийском отделе Сетагая. Один из них потерял ногу, а другой обе. Ожидается, что они будут лечиться в течение одного-двух месяцев.

Видео дня

В мае Япония согласилась принять на лечение раненых солдат в том числе тех, кто взорвался на минах, по запросу Украины. Также японское правительство рассмотрит вопрос о том, сможет ли оно взять на себя расходы по лечению.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Япония Российская агрессия Лечение Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X