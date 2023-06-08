В Японию впервые на лечение прибыли раненые украинские военные — СМИ 8 июня, 22:18 Флаг Японии (Фото:PublicDomainPictures / Pixabay)

Два раненых украинских военных прилетели в Японию, чтобы пройти курс лечения в рамках помощи для Украины от Токио.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Украинские защитники пройдут реабилитацию в центральном госпитале Сил самообороны в токийском отделе Сетагая. Один из них потерял ногу, а другой обе. Ожидается, что они будут лечиться в течение одного-двух месяцев.

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В мае Япония согласилась принять на лечение раненых солдат в том числе тех, кто взорвался на минах, по запросу Украины. Также японское правительство рассмотрит вопрос о том, сможет ли оно взять на себя расходы по лечению.