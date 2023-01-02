Япония подняла в небо истребители из-за китайского разведывательного дрона
Китайский разведывательный дрон (Фото:NHK)
Между главным островом префектуры Окинава и островом Мияко в Японии пролетел китайский беспилотник.
Об этом сообщает NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии.
По их данным, разведывательный дрон вооруженных сил Китая WZ7 прилетел со стороны Восточно-Китайского моря и прошел между островами в направлении Тихого океана. Беспилотник развернулся к югу от острова Мияко и двинулся по тому же маршруту в направлении материкового Китая.
Воздушные силы Японии подняли по тревоге истребители, однако беспилотный летательный аппарат Китая не входил в японское воздушное пространство.
По словам представителей Министерства обороны, дрон такого типа пролетал вблизи Японии впервые.
4 августа Япония объявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных ее военными во время учений у Тайваня, упали недалеко от японских берегов.