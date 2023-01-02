Япония подняла в небо истребители из-за китайского разведывательного дрона

2 января, 13:38
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Китайский разведывательный дрон (Фото:NHK)

Китайский разведывательный дрон (Фото:NHK)

Между главным островом префектуры Окинава и островом Мияко в Японии пролетел китайский беспилотник.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии.

По их данным, разведывательный дрон вооруженных сил Китая WZ7 прилетел со стороны Восточно-Китайского моря и прошел между островами в направлении Тихого океана. Беспилотник развернулся к югу от острова Мияко и двинулся по тому же маршруту в направлении материкового Китая.

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Воздушные силы Японии подняли по тревоге истребители, однако беспилотный летательный аппарат Китая не входил в японское воздушное пространство.

По словам представителей Министерства обороны, дрон такого типа пролетал вблизи Японии впервые.

4 августа Япония объявила протест Китаю из-за того, что несколько ракет, выпущенных ее военными во время учений у Тайваня, упали недалеко от японских берегов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Китай Япония Беспилотник Дроны

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