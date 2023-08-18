Япония подняла истребители из-за российских Ил-38 18 августа, 16:26 Противолодочный самолет Ил-38Н (Фото:Кремль)

Япония подняла в воздух истребители после того, как два российских самолета Ил-38 были зафиксированы в воздухе между Японским и Восточнокитайским морями, где РФ и Китай проводят совместное военно-морское патрулирование.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявили в минобороны РФ 18 августа, корабли ВМС РФ и КНР совместно патрулируют Тихий океан и проводят военно-морские учения в Восточно-Китайском море.

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«Отряд кораблей ВМФ России и ВМС армии Китая сейчас действует в акватории Восточно-Китайского моря и с начала патрулирования прошел более 6400 морских миль», — говорится в заявлении.

Россия и Китай провели противолодочные учения, отразили условное нападение вражеской авиации, а также отработали взлет и посадку вертолетов на палубы военных кораблей, добавили в российском ведомстве.

Активность российских ВВС зафиксировали на следующий день после того, как Япония заметила российские и китайские военные корабли, пересекавшие воду между южными японскими островами Окинава и Мияко.