На фоне опасений Китая. В Японии рассказали, будут ли вступать в НАТО

24 мая, 13:21
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Фумио Кисида (Фото:KIMIMASA MAYAMA/Pool via REUTERS)

Фумио Кисида (Фото:KIMIMASA MAYAMA/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. Сейчас обсуждается план Альянса по открытию офиса связи в Японии. Об этом сообщается в Reuters.

«Я не знаю ни об одном решении НАТО по созданию офиса», — сказал Кисида на заседании парламента в среду, 24 мая.

Он добавил, что его страна не планирует присоединяться к НАТО.

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До этого посол Японии в Соединенных Штатах заявлял, что НАТО планирует открыть первый в Азии офис в Токио для содействия консультациям в регионе.

На это отреагировала спикер МИД Китая Мао Нин, заявив, что Азиатско-Тихоокеанский регион «не приветствует» шаг Японии и подчеркнув, что Токио должен быть «очень осторожным в вопросе военной безопасности».

Также Кисида собирается принять участие в летнем саммите НАТО, который состоится в Литве.

Теги:   Япония НАТО Фумио Кисида

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