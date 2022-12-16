Япония хочет вдвое поднять оборонный бюджет из-за возможного конфликта с Китаем 16 декабря, 18:22 Флаг Японии (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Правительство Японии приняло план наращивания собственной армии на следующие пять лет на 320 миллиардов долларов. В рамках этого плана оборонные расходы возрастут вдвое.

Об этом сообщает The Guardian.

План удваивает расходы на оборону примерно до 2% ВВП в год против установленного Японией лимита расходов в 1% ВВП, действовавшего с 1976 года.

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Таким образом бюджет Минобороны вырастет примерно до десятой части всех государственных японских расходов и сделает страну третьей в мире по объему расходов на оборону после США и Китая.

Япония планирует за эти деньги производить ракеты, способные достигать Китая в случае нападения на Тайвань. Большинство оборонных заказов получит Mitsubishi Heavy Industries, которая займется производством баллистических ракет и истребителей.

12 декабря газета The Washington Post со ссылкой на американских и японских чиновников сообщила, что Япония планирует закупить у США сотни крылатых ракет Томагавк дальностью около 1600 км на фоне растущих угроз в регионе в рамках своей новой политики укрепления обороны.

В июле Минобороны Японии обнародовало ежегодный доклад об угрозах нацбезопасности, в котором также упоминается война России против Украины. Из-за агрессии РФ Япония также может впервые внести изменения в конституцию из-за вторжения России в Украину. Речь идет о поправках в 9 статью, в которой декларируется отказ страны от войны.

