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Япония анонсировала разработку истребителя нового поколения

Сегодня, 15:23
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tataquax/Flickr

Mitsubishi F-2

Министерство обороны Японии заявило о начале реализации программы создания истребителя нового поколения  F-3 , который к 2030-х годам заменит устаревший Mitsubishi F-2.

Об этом в Минобороны Японии заявили специализированному британскому изданию Jane's.

Ожидается, что F-3 к 2030-м годам заменит устаревший Mitsubishi F-2.

Оборонное ведомство не исключило сотрудничества с иностранными подрядчиками, такими как  BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

В рамках разработки истребителя Министерство обороны утвердило пять приоритетов: превосходство в воздухе; потенциал для расширения возможностей за счет использования технологий следующего поколения; возможность модификации и обновления платформы; обязательное участие японской промышленности;  доступная цена.

Предполагается, что разработка истребителя займет около 15 лет.

В апреле 2016 года Воздушные силы самообороны Японии начали испытания нового истребителя пятого поколения Mitsubishi X-2.

В данный момент большую часть боевого авиационного парка стран мира составляют истребители четвертого поколения, и лишь США, Япония, Китай и РФ активно занимаются разработкой машин пятого поколения.

Среди них, только США имеют на вооружении самолеты нового поколения. Это F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Основными преимуществами истребителей пятого поколения над предшественниками являются более высокая маневренность, малозаметность, сверхзвуковая скорость без использования форсажа.

Теги:   Истребители Япония

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