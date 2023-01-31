Яндекс блокирует фото Путина по запросу «бункерный дед» и «х*йло» — СМИ 31 января, 10:42 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

После масштабной утечки исходного кода сервисов Яндекс стало известно о цензурировании компанией поисковой выдачи картинок и видео, так, чтобы изображения Владимира Путина и символы Z не появлялись в неприятных для властей РФ контекстах, пишет Медуза.



Яндекс постарался, чтобы на изображение кремлевского диктатора нельзя было наткнуться при поиске по отдельным словам:

п*здабол

плешивый

х*йло/ х*йла /х*йлы /х*ило /х*ила

Видео дня

Фото: meduza.io

А также словосочетаниям:

бункерный дед

главный вор

г*ндон всея руси

х*й в скафандре

x*йло в проруби

И целым предложениям:

как выглядят педофилы

когда он сдохнет

странное создание машет рукой

Эти правила должны применяться вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь.

«Мы не знаем, когда они появились и действуют ли до сих пор. Перед выходом этого материала нам удалось найти изображения российского президента в поиске Яндекса по всем запросам, кроме х*й в скафандре (если не уточнять, что мы ищем именно Путина)», — говорится в публикации.

Кроме того, Яндекс оберегает от неприятных ассоциаций и букву Z, ставшую символом российской войны против Украины. Пользователи Яндекса не должны увидеть символику нацистской Германии по запросам со словами символ z или z спецоперация логотип.