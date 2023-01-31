Яндекс блокирует фото Путина по запросу «бункерный дед» и «х*йло» — СМИ
Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)
После масштабной утечки исходного кода сервисов Яндекс стало известно о цензурировании компанией поисковой выдачи картинок и видео, так, чтобы изображения Владимира Путина и символы Z не появлялись в неприятных для властей РФ контекстах, пишет Медуза.
Яндекс постарался, чтобы на изображение кремлевского диктатора нельзя было наткнуться при поиске по отдельным словам:
- п*здабол
- плешивый
- х*йло/ х*йла /х*йлы /х*ило /х*ила
А также словосочетаниям:
- бункерный дед
- главный вор
- г*ндон всея руси
- х*й в скафандре
- x*йло в проруби
И целым предложениям:
- как выглядят педофилы
- когда он сдохнет
- странное создание машет рукой
Эти правила должны применяться вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь.
«Мы не знаем, когда они появились и действуют ли до сих пор. Перед выходом этого материала нам удалось найти изображения российского президента в поиске Яндекса по всем запросам, кроме х*й в скафандре (если не уточнять, что мы ищем именно Путина)», — говорится в публикации.
Кроме того, Яндекс оберегает от неприятных ассоциаций и букву Z, ставшую символом российской войны против Украины. Пользователи Яндекса не должны увидеть символику нацистской Германии по запросам со словами символ z или z спецоперация логотип.