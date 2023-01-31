Яндекс блокирует фото Путина по запросу «бункерный дед» и «х*йло» — СМИ

31 января, 10:42
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Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

После масштабной утечки исходного кода сервисов Яндекс стало известно о цензурировании компанией поисковой выдачи картинок и видео, так, чтобы изображения Владимира Путина и символы Z не появлялись в неприятных для властей РФ контекстах, пишет Медуза.

Яндекс постарался, чтобы на изображение кремлевского диктатора нельзя было наткнуться при поиске по отдельным словам:

  • п*здабол
  • плешивый
  • х*йло/ х*йла /х*йлы /х*ило /х*ила

Видео дня

meduza.io
Фото: meduza.io

А также словосочетаниям:

  • бункерный дед
  • главный вор
  • г*ндон всея руси
  • х*й в скафандре
  • x*йло в проруби

И целым предложениям:

  • как выглядят педофилы
  • когда он сдохнет
  • странное создание машет рукой
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Эти правила должны применяться вне зависимости от того, в какой стране находится пользователь.

«Мы не знаем, когда они появились и действуют ли до сих пор. Перед выходом этого материала нам удалось найти изображения российского президента в поиске Яндекса по всем запросам, кроме х*й в скафандре (если не уточнять, что мы ищем именно Путина)», — говорится в публикации.

Кроме того, Яндекс оберегает от неприятных ассоциаций и букву Z, ставшую символом российской войны против Украины. Пользователи Яндекса не должны увидеть символику нацистской Германии по запросам со словами символ z или z спецоперация логотип.

https://www.youtube.com/watch?v=TbeV7XRJp7o
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Владимир Путин Яндекс Смерть Путина Бункер Война России против Украины

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