Боевик Русича просит политическое убежище в Финляндии, но ему снова отказали 14 сентября, 21:32 Ян Петровский (Фото:Офис генпрокурора)

Суд в Финляндии в четверг, 14 сентября, снова оставил под стражей боевика «диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич Яна Петровского. Он просит политическое убежище в этой стране.

Об этом заявил адвокат боевика Наталья Мальгина, сообщает Yle.

В сообщении говорится, что Петровский просил освободить его, но районный суд отказал ему в этом. Решение о содержании под стражей принято по подозрению в участии в деятельности террористической группировки в Украине.

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Адвокат Мальгина заявила в августе 2023 года, что Петровский намерен подать заявление о предоставлении убежища в Финляндии.

Юрист Хейкки Лампела считает, что «жизнь Петровского окажется под угрозой, если его экстрадируют в Украину». Лампела работает на защиту россиянина по назначению районного суда.

29 августа Петровский просил об экстрадиции его в РФ.

25 августа в Офисе генерального прокурора сообщили, что в Финляндии задержали гражданина России, подозреваемого в участии в террористической организации. Сейчас ведется подготовка к экстрадиции в Украину.

По данным следствия, подозреваемый в 2014 году совместно с участниками террористической организации «ЛНР» участвовал в боевых столкновениях на территории Украины в составе диверсионно-штурмовой разведывательной группы Русич.

Петровский въехал в Финляндию благодаря новому имени и обучению своей жены. Он получил вид на год проживания в Финляндии на имя Воислава Тордена.