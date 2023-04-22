«Судороги режима Путина». В Москве и Питере — мобилизационные облавы, Бахмут РФ пытается взять хотя бы к 9 мая — Яковина 22 апреля, 14:11 NV Премиум В Москве и Санкт-Петербурге начались мобилизационные облавы, — Яковина (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В России начались очень интересные судороги режима диктатора Владимира Путина, говорит международный обозреватель Иван Яковина.

В эфире Radio NV он рассказал, как происходят мобилизационные облавы в Москве и Питере, а также о том, как РФ пытается взять Бахмут хотя бы к 9 мая.

В России, в Москве начались очень интересные судороги режима. Например, начинается набор людей по этому новому закону о «военно-крепостном праве», которое постулирует, что будет создана единая база призывников, и по ней с использованием всяких технических средств (типа программы распознавания лиц) будут отлавливать людей на улицах и забирать в армию. В общем, это уже началось.

Видео дня

В Москве и в Питере начались облавы на призывников. Об этом пишет The Moscow Time. Этих призывников ловят с использованиям системы распознавания лиц. Начали разносить повестки студентам по общежитиям. Хотя раньше говорили, что студентов не будут брать в армию, но нет, набирают. И даже в квартиры некоторые ломятся к людям: прямо из квартир вытаскивают, забирают в пункты сбора призывников.