«Судороги режима Путина». В Москве и Питере — мобилизационные облавы, Бахмут РФ пытается взять хотя бы к 9 мая — Яковина

22 апреля, 14:11
NV Премиум
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В Москве и Санкт-Петербурге начались мобилизационные облавы, — Яковина (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Москве и Санкт-Петербурге начались мобилизационные облавы, — Яковина (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Автор: Иван Яковина

В России начались очень интересные судороги режима диктатора Владимира Путина, говорит международный обозреватель Иван Яковина.

В эфире Radio NV он рассказал, как происходят мобилизационные облавы в Москве и Питере, а также о том, как РФ пытается взять Бахмут хотя бы к 9 мая.

https://www.youtube.com/watch?v=iT2wA0PkAHk&t=509s

В России, в Москве начались очень интересные судороги режима. Например, начинается набор людей по этому новому закону о «военно-крепостном праве», которое постулирует, что будет создана единая база призывников, и по ней с использованием всяких технических средств (типа программы распознавания лиц) будут отлавливать людей на улицах и забирать в армию. В общем, это уже началось.

Видео дня

В Москве и в Питере начались облавы на призывников. Об этом пишет The Moscow Time. Этих призывников ловят с использованиям системы распознавания лиц. Начали разносить повестки студентам по общежитиям. Хотя раньше говорили, что студентов не будут брать в армию, но нет, набирают. И даже в квартиры некоторые ломятся к людям: прямо из квартир вытаскивают, забирают в пункты сбора призывников.

Теги:   Россия Санкт-Петербург Москва 9 мая Иван Яковина Бахмут Радио NV Война России против Украины мобилизация в России чмобики

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