Замечена у берегов Эстонии. Яхта российского диктатора Путина получила другое название — Forbes 4 октября, 17:42 Яхта Путина замечена у берегов Эстонии (Фото:CARL GROLL/THEYACHTPHOTO.COM)

Яхта российского диктатора Владимира Путина в конце сентября была замечена у берегов Эстонии, но на ее бортах было другое название, сообщает Forbes.

Яхта Graceful, стоимостью 119 миллионов долларов, была замечена у берегов Эстонии спустя более семи месяцев после поспешного отбытия из Германии в Калининград.

Фотографии яхты, которые были сделаны в воскресенье, 25 сентября фотографом TheYachtPhoto.com Карлом Гроллом показывают, что у Graceful новое имя: Kosatka.

Видео дня

Яхта шла на север по Балтийскому морю к западу от эстонского острова Сааремаа. На снимках видно, что ее сопровождает вооруженное судно российской береговой охраны, возможно, направляющееся в Санкт-Петербург.

Неясно, когда Graceful сменила название.

За две недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину яхта Путина покинула порт в Гамбурге. Вероятно, тогда яхту забрали из-за страха перед конфискацией.