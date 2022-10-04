Замечена у берегов Эстонии. Яхта российского диктатора Путина получила другое название — Forbes
Яхта Путина замечена у берегов Эстонии (Фото:CARL GROLL/THEYACHTPHOTO.COM)
Яхта российского диктатора Владимира Путина в конце сентября была замечена у берегов Эстонии, но на ее бортах было другое название, сообщает Forbes.
Яхта Graceful, стоимостью 119 миллионов долларов, была замечена у берегов Эстонии спустя более семи месяцев после поспешного отбытия из Германии в Калининград.
Фотографии яхты, которые были сделаны в воскресенье, 25 сентября фотографом TheYachtPhoto.com Карлом Гроллом показывают, что у Graceful новое имя: Kosatka.
Яхта шла на север по Балтийскому морю к западу от эстонского острова Сааремаа. На снимках видно, что ее сопровождает вооруженное судно российской береговой охраны, возможно, направляющееся в Санкт-Петербург.
Неясно, когда Graceful сменила название.
За две недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину яхта Путина покинула порт в Гамбурге. Вероятно, тогда яхту забрали из-за страха перед конфискацией.