Российские олигархи подарили Путину яхту Шехерезада на Новый год, деньги на ее строительство переводили пять компаний — СМИ 8 сентября, 10:32 Журналисты-расследователи доказали, что суперъяхта принадлежит именно диктатору Путину (Фото:TOM VAN OOSSANEN)

Российский диктатор Владимир Путин получил 140-метровую яхту Шехерезада в подарок на Новый год от российских олигархов, ее строительство обошлось почти в почти 600 млн евро, сообщает расследовательский центр Досье.

По данным издания, друзья Путина решили преподнести ему подарок на новый год 2016. Деньги переводили со счетов пяти компаний, а их сбором занялся российский миллиардер Геннадий Тимченко.

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30 декабря компания Diams Overseas, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, подписала контракт с немецкой верфью Lürssen на постройку суперяхты.

Официальным собственником по документам является офшор Bielor Asset, зарегистрированный на Маршалловых островах. Его бенефициар — бывший президент Роснефти, а теперь владелец Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуард Худайнатов. Владение яхтой он подтвердил 7 марта текущего года в письме итальянским властям.

В расследовании правоохранителей стран ЕС говорится, что Худайнатов — состоятельный человек, но не настолько богат, чтобы позволить себе покупку сразу нескольких суперяхт.

«Бизнесмен выполняет функции подставного лица для Владимира Путина и людей из его окружения, на него записывали дорогостоящие суда, которыми он сам не пользовался», — отмечается в расследовании.

Досье на основе изъятых документов власти ЕС установили, что стоимость яхты Шехерезада составила чуть больше 583,1 млн евро. Деньги переводили пять компаний:

Alera Assets — 225,9 млн евро;

Diams Overseas — 288,4 млн евро;

High Definition — 60 млн евро;

Imperial Yachts — 3,9 млн евро;

Onda Mare — 3,9 млн евро.

Отправитель двух переводов на 1,1 млн евро не известен.

В материалах расследования нет сведений о том, кто контролировал офшоры Alera Assets, Diams Overseas и High Definition. Однако указано, что 21 апреля 2020 года Diams Overseas передала все права и обязательства по контракту на строительство яхты фирме Худайнатова.

Как минимум один из этих офшоров может быть напрямую связан с российскими бизнесменами.

О том, что Шехерезада может принадлежать Путину или кому-нибудь из ближайшего окружения российского диктатора, в начале марта писала The New York Times. Владелец судна официально неизвестен — в документах указан офшор с Маршалловых островов.



Но впоследствии расследователи из команды российского политика Алексея Навального установили, что люксовая яхта принадлежит именно Путину. Об этом свидетельствует тот факт, что на судне работают сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) России — ведомства, которое прежде всего заботится о охране президента РФ.

К тому же, Шехерезадой друзья и близкие называют бывшую гимнастку Алину Кабаеву, которую считают любовницей Путина. По данным западных СМИ, она — мать детей российского диктатора.



7 мая яхту арестовали власти Италии.

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