Бассейн-танцпол и расческа по цене «прожиточного минимума». Путин в 2022 году потратил 32 млн долларов на ремонт своей новой яхты — фото 22 августа, 23:23 Путин взялся за ремонт своей более скромной яхты Грейсфул после ареста Шехерезады, утверждают расследователи (Фото:navalny.com)

Кремлевский режим в 2022 году потратил минимум 3 млрд рублей (32 млн долларов) на капитальный ремонт и содержание одной из яхт российского диктатора Путина — об этом идет речь в расследовании команды российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Речь о 82-метровой яхте Грейсфул стоимостью 100 млн долларов. По данным расследователей, всего у главы кремлевского режима три больших морских яхты.



Фото: navalny.com

3D-модель палубы на яхте Путина / Фото: navalny.com

В январе 2022 года яхту Грейсфул, которая находилась на ремонте в Германии, срочно перегнали в Калининград и продолжили работы на территории страны-агрессора, заявили авторы материала.

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Команда Навального предполагает, что яхту решили полностью переделать после того, как Путин потерял свою самую роскошную яхту Шехерезада из-за санкций. На Грейсфул запланировали масштабную реконструкцию — полную перекраску корпуса, замену покрытия вертолетных площадок и палуб, установку лежаков и зонтов, ремонт мебели, полировку мрамора, строительство и оснащение новой каюты для хозяина и так далее.

Морской бассейн длиной 85 метров и шириной 25 метров, который стыкуется к яхте. По данным журналистов, дно в виде сетки защищает "купающегося от морской флоры и фауны" / Фото: navalny.com

По информации команды Навального, общий бюджет яхты с ремонтом и развлечениями только на 2022 год, во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, составил 32 млн долларов (почти 3 млрд рублей).

«Половину страны заставляют собирать деньги на трусы и носки мобилизованным, мастерить окопные свечи. А человек, который начал эту войну тратит 3 миллиарда просто на ремонт и закупки для яхты», — пишут авторы расследования.

Расследователи установили, что яхта до недавнего времени была оформлена через сеть офшоров, связанных с Петром Колбиным — другом детства Путина, на которого также были записаны виноградники при дворце диктатора в Геленджике. Также, по их информации, на Грейсфул работают те же сотрудники ФСО, что и на путинской яхте Шехерезада.

В материале также сказано, что в сентябре 2022 года Грейсфул шла из Санкт-Петербурга в Калининград (через эстонские воды) в сопровождении катера береговой охраны страны-агрессора и с конспиративным названием Косатка. Кроме того, как выяснили авторы расследования, в кабинете владельца яхты на полке стоит макет арестованной Шехерезады Путина.

Фото: navalny.com

На яхте есть мужская и женская каюты — по информации расследователей, во всех особняках главы кремлевского режима есть отдельная спальня для «хозяйки». Одна кровать в женской каюте на Грейсфул стоит 3,3 млн рублей (35 тыс. долларов).

Фото: navalny.com

Среди покупок на яхту, на которые обратили внимание авторы расследования, нарды за 500 тысяч рублей (5,2 тыс. долларов), расческа за 11 тысяч рублей (116 долларов) — «почти как прожиточный минимум», настольная игра Дженга за 170 тысяч рублей (1790 долларов), а также три бронированных зонтика по 1,2 млн рублей (12,6 тыс. долларов) которые разрабатывали для президента Франции.

Бассейн-танцпол ("аквадискотека") на главной палубе на яхте Путина (3D-модель) / Фото: navalny.com

Бассейн в том же помещении, который появляется после нажатия кнопки (3D-модель) / Фото: navalny.com

Обеденный зал на главной палубе / Фото: navalny.com

Кровать с колоннами и ковер стоимостью почти 5 млн рублей (52,7 тыс. долларов) в "спальне хозяина" на яхте Путина / Фото: navalny.com

Книги в "спальне хозяина" на яхте Путина / Фото: navalny.com

Фото: navalny.com

Зеркало, в которое можно вставить картину, стоимостью 2,2 млн рублей (23,2 тыс. долларов) / Фото: navalny.com

Мраморная отделка в туалете и душевой на яхте Путина / Фото: navalny.com

Расследователи отмечают, что яхту продолжают обеспечивать и покупают для нее оборудование в Европе, несмотря на антироссийские санкции. В схемах для сокрытия платежей и конечных бенефициаров, по данным команды Навального, задействованы компании и посредники из Эстонии, Италии, Турции и Германии, которые много лет сотрудничают с Грейсфул.



Сейчас, как сказано в расследовании, яхта главы кремлевского режима «спешит к бархатному сезону» в Сочи.