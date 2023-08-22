Бассейн-танцпол и расческа по цене «прожиточного минимума». Путин в 2022 году потратил 32 млн долларов на ремонт своей новой яхты — фото
Путин взялся за ремонт своей более скромной яхты Грейсфул после ареста Шехерезады, утверждают расследователи (Фото:navalny.com)
Кремлевский режим в 2022 году потратил минимум 3 млрд рублей (32 млн долларов) на капитальный ремонт и содержание одной из яхт российского диктатора Путина — об этом идет речь в расследовании команды российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Речь о 82-метровой яхте Грейсфул стоимостью 100 млн долларов. По данным расследователей, всего у главы кремлевского режима три больших морских яхты.
В январе 2022 года яхту Грейсфул, которая находилась на ремонте в Германии, срочно перегнали в Калининград и продолжили работы на территории страны-агрессора, заявили авторы материала.
Команда Навального предполагает, что яхту решили полностью переделать после того, как Путин потерял свою самую роскошную яхту Шехерезада из-за санкций. На Грейсфул запланировали масштабную реконструкцию — полную перекраску корпуса, замену покрытия вертолетных площадок и палуб, установку лежаков и зонтов, ремонт мебели, полировку мрамора, строительство и оснащение новой каюты для хозяина и так далее.
По информации команды Навального, общий бюджет яхты с ремонтом и развлечениями только на 2022 год, во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, составил 32 млн долларов (почти 3 млрд рублей).
«Половину страны заставляют собирать деньги на трусы и носки мобилизованным, мастерить окопные свечи. А человек, который начал эту войну тратит 3 миллиарда просто на ремонт и закупки для яхты», — пишут авторы расследования.
Расследователи установили, что яхта до недавнего времени была оформлена через сеть офшоров, связанных с Петром Колбиным — другом детства Путина, на которого также были записаны виноградники при дворце диктатора в Геленджике. Также, по их информации, на Грейсфул работают те же сотрудники ФСО, что и на путинской яхте Шехерезада.
В материале также сказано, что в сентябре 2022 года Грейсфул шла из Санкт-Петербурга в Калининград (через эстонские воды) в сопровождении катера береговой охраны страны-агрессора и с конспиративным названием Косатка. Кроме того, как выяснили авторы расследования, в кабинете владельца яхты на полке стоит макет арестованной Шехерезады Путина.
На яхте есть мужская и женская каюты — по информации расследователей, во всех особняках главы кремлевского режима есть отдельная спальня для «хозяйки». Одна кровать в женской каюте на Грейсфул стоит 3,3 млн рублей (35 тыс. долларов).
Среди покупок на яхту, на которые обратили внимание авторы расследования, нарды за 500 тысяч рублей (5,2 тыс. долларов), расческа за 11 тысяч рублей (116 долларов) — «почти как прожиточный минимум», настольная игра Дженга за 170 тысяч рублей (1790 долларов), а также три бронированных зонтика по 1,2 млн рублей (12,6 тыс. долларов) которые разрабатывали для президента Франции.
Расследователи отмечают, что яхту продолжают обеспечивать и покупают для нее оборудование в Европе, несмотря на антироссийские санкции. В схемах для сокрытия платежей и конечных бенефициаров, по данным команды Навального, задействованы компании и посредники из Эстонии, Италии, Турции и Германии, которые много лет сотрудничают с Грейсфул.
Сейчас, как сказано в расследовании, яхта главы кремлевского режима «спешит к бархатному сезону» в Сочи.