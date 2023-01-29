В Хорватии задержали подозреваемых в исчезновении подсанкционной яхты российского олигарха 29 января, 20:29 Яхта Irina VU (Фото:HTV / HRT)

Полицейские Хорватии завершили расследование в отношении четырех граждан страны, подозреваемых в причастности к исчезновению яхты Irina VU, владельцем которой является подсанкционный российский олигарх Алишер Усманов.

Об этом сообщает HRT.



Один из четырех задержанных — капитан судна. По данным следствия, он вместе с еще пятью людьми в октябре 2022 года вышел на яхте в международные воды, чтобы перенаправить судно из Хорватии в Турцию.

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Во время допроса фигуранты заявили, что не знали об аресте яхты, а также уверяли, что на ней не было ни одной пломбы, свидетельствующей об опечатывании Irina VU.

«Люди без проблем уехали из страны, прошли все учреждения, все инстанции должным образом. Очевидно, что-то в системе не сработало. Думаю, их вызвали к разбору полетов. Это опасение действительно немного странно», — сказал судебный эксперт по морскому транспорту Дамир Вишич.

14 января хорватское издание Jutarnji list сообщило об исчезновении из хорватской марины «замороженной» из-за санкций яхты Irina VU. По данным СМИ, это произошло еще за три месяца до публикации материала, а судно было обнаружено в Турции. Собеседники издания отмечали, что, несмотря на арест яхты, полиция не знала о запрете на ее перемещение.