На задержанной суперъяхте российского олигарха Керимова нашли яйцо Фаберже 22 июля, 00:39 Яхта Amadea на Гавайях, 17 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Marco Garcia)

На задержанной яхте Amadea российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 млн долларов нашли, предположительно, подлинное яйцо Фаберже.

Об этом рассказала заместительница генпрокурора США Лиза Монако во время форума по безопасности в Аспене, сообщает агентство Bloomberg.



«Мы обнаруживаем некоторые действительно интересные вещи. На яхте, которая находится в Сан-Диего, мы нашли Фаберже или предполагаемое яйцо Фаберже», — заявила заместительница генпрокурора.



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Она не уточнила, о какой яхте речь, но сказала, что та была доставлена с Фиджи и сейчас пришвартована в заливе Сан-Диего. Суперъяхту Amadea длиной более 100 метров задержали на Фиджи и доставили в Сан-Диего в прошлом месяце после судебного разбирательства на предмет того, какому российскому олигарху она принадлежит, пишет The Guardian.

Монако сказала, что группа, которая «охотится» за активами российских олигархов, добивается разрешения Конгресса на продажу арестованных активов и передачу вырученных средств Украине.



30 июня в Министерстве финансов США сообщили, что заморозили активы, связанные с подсанкционным российским олигархом Сулейманом Керимовым, на сумму в $1 млрд.

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