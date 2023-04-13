Яд в снарядах и американцы в Европе. О чем пишут влиятельные западные СМИ 13 апреля, 17:02 NV Премиум Токсичные вещества, содержащиеся в снарядах и военной технике, будут загрязнять украинские территории еще долгое время после войны (Фото:Reuters)

Чем опасны боеприпасы в украинских почвах и водоемах, почему Глобальный Юг остается на стороне России и что ищут украинцы в Сети — семь актуальных публикаций западной прессы.

ГЕРМАНИЯ

Deutsche Welle

Война в Украине когда-то закончится. Тогда прекратятся смертоносные взрывы бомб и ракетные обстрелы, однако разрушительный потенциал оружия еще не будет исчерпан. Ведь снаряды, мины и другие боеприпасы разрушают здания, высвобождая асбест. Они попадают в нефтеперерабатывающие заводы, и тогда нефть и химикаты проникают в землю и водоемы. Этим причиненный ими вред не ограничивается: сами боеприпасы содержат токсичные химические вещества, которые будут оставаться в почве еще долгое время после войны.

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По данным информационного агентства Reuters, не менее 10,5 млн гектаров сельскохозяйственных угодий в Украине загрязнены химикатами. Попадая в воду или почву, они рано или поздно достигают людей — через растения, животных или питьевую воду. […]