«Это их территория, их дело». Действительно ли Россия может нанести ядерный удар по Белгородщине — комментарий военного эксперта

10 июня, 08:19
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Олег Жданов предполагает, что Россия способна нанести тактический ядерный удар по своим населенным пунктам (Фото:DR)

Олег Жданов предполагает, что Россия способна нанести тактический ядерный удар по своим населенным пунктам (Фото:DR)

Автор: Роман Фещенко

Военный эксперт Олег Жданов — о вероятности использования Россией тактического ядерного оружия на своей территории.

В ходе войны против Украины Россия может использовать тактическое ядерное оружие на своей территории, считает военный эксперт Олег Жданов. «Например,[нанести удар] по Шебекино или Таволжанке на Белгородщине», — предполагает эксперт.

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И если так произойдет, то это будет внутренним делом РФ. «Все только выразят беспокойство по поводу радиоактивного загрязнения, если [радиоактивное] облако пойдет на другую территорию», — утверждает Жданов в интервью NV. А если же облако с радиацией пойдет вглубь РФ, то в таком случае вообще никаких претензий никто в мире не сможет предъявить. «Ну, нарушила Россия мораторий на ядерные взрывы, вот и все. Это их территория, их дело», — прогнозирует специалист.

Теги:   Россия Ядерное оружие Белгородская область Российско-украинская война Ядерный шантаж Белгород Евгений Пригожин российский терроризм Шебекино

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