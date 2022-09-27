Россия срочно закупает крупную партию йода на фоне ядерных угроз Путина 27 сентября, 13:58 РФ хочет закупить таблеток йодида калия более чем на $80 тысяч (Фото:James Yarema/Unsplash)

В России в срочном порядке решили закупить крупную партию йодида калия. Тендер объявлен на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

На сайте Госзакупок РФ говорится, что йод планируют закупить на сумму почти 5 млн рублей (около $86 тысяч по нынешнему курсу).

На процедуру закупки выделено всего четыре дня.

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Фото: Скриншот zakupki.gov.ru

В российском госведомстве подчеркнули, что закупки йодида калия для населения проводятся ежегодно.

По данным Коммерсанта, в конце декабря 2020 года и начале марта 2021 марта в системе были размещены тендеры о закупке препарата приблизительно на аналогичную сумму. Вопрос вызывает лишь срочность выполнения тендера.

Препараты йодида калия позволят защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал на организм человека негативного воздействия.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

Опасения также вызывает ситуация вокруг захваченной войсками РФ Запорожской АЭС.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.

