Трамп заявил, что хотел бы денуклеаризации, но возобновление ядерных испытаний является «уместным»

Дональд Трамп разговаривает с журналистами на борту самолета Air Force One во время полета в США, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация была бы «чрезвычайным событием», но возобновление ядерных испытаний является «уместным». Об этом сообщает CNN .

«Кажется, все проводят ядерные испытания», — сказал он журналистам на борту самолета Air Force One, имея в виду Россию и Китай.

Трамп отметил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.

«Мы не проводим испытаний. Но поскольку другие проводят испытания, я считаю целесообразным, чтобы мы также их проводили», — пояснил президент США.

Он не рассказал деталей о том, когда и где состоятся ядерные испытания США.

На вопрос, не беспокоит ли его то, что США вступают в более рискованную ядерную ситуацию, Трамп ответил: «Я думаю, что мы достаточно хорошо все контролируем».

«Я хотел бы видеть денуклеаризацию. Мы уже ведем переговоры с Россией по этому поводу, и если мы решим что-то сделать, к ним присоединится и Китай», — добавил лидер Белого дома.

Как напоминает CNN, ни одна из трех основных ядерных держав — Россия, США и Китай — не испытывала ядерное оружие с 1996 года, когда это сделал Пекин. Последнее испытание ядерного оружия РФ провела в 1990 году, а США — в 1992 году.

При этом ядерные державы продолжают разрабатывать и испытывать системы доставки ядерных боеголовок.

30 октября Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний США. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны страны.

29 октября российский диктатор Владимир Путин заявил об «успешном» испытании подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон.

26 октября в Кремле заявили об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102.