Трамп заявил, что хотел бы денуклеаризации, но возобновление ядерных испытаний является «уместным»
Дональд Трамп разговаривает с журналистами на борту самолета Air Force One во время полета в США, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Дональд Трамп заявил, что денуклеаризация была бы «чрезвычайным событием», но возобновление ядерных испытаний является «уместным». Об этом сообщает CNN.
«Кажется, все проводят ядерные испытания», — сказал он журналистам на борту самолета Air Force One, имея в виду Россию и Китай.
Трамп отметил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна.
«Мы не проводим испытаний. Но поскольку другие проводят испытания, я считаю целесообразным, чтобы мы также их проводили», — пояснил президент США.
Он не рассказал деталей о том, когда и где состоятся ядерные испытания США.
На вопрос, не беспокоит ли его то, что США вступают в более рискованную ядерную ситуацию, Трамп ответил: «Я думаю, что мы достаточно хорошо все контролируем».
«Я хотел бы видеть денуклеаризацию. Мы уже ведем переговоры с Россией по этому поводу, и если мы решим что-то сделать, к ним присоединится и Китай», — добавил лидер Белого дома.
Как напоминает CNN, ни одна из трех основных ядерных держав — Россия, США и Китай — не испытывала ядерное оружие с 1996 года, когда это сделал Пекин. Последнее испытание ядерного оружия РФ провела в 1990 году, а США — в 1992 году.
При этом ядерные державы продолжают разрабатывать и испытывать системы доставки ядерных боеголовок.
30 октября Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний США. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны страны.
29 октября российский диктатор Владимир Путин заявил об «успешном» испытании подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон.
26 октября в Кремле заявили об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102.