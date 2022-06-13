В Беларуси «инспектируют» заброшенный ракетный полк, где могло храниться ядерное оружие — СМИ 13 июня, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Россия и Беларусь (Фото:soyuz.by)

На юге Беларуси заметили подозрительную активность с «инспекцией» заброшенного 369-го ракетного полка. Раньше там могло располагаться ядерное оружие.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн.

Предварительно, вчера, 12 июня, был зафиксирован прилет вертолета Ми-8 ВВС РБ в район села Черетянка, у которого с 1959 по 1996 годов дислоцировался полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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Ранее в его состав входили два дивизиона с суммарно восемью единицами пусковых установок для баллистических ракет наземного базирования Р-12 (SS-4), ракетный комплекс РСД-10 Пионер и РТ-2ПМ Тополь.

Также, исходя из того, что на территории полка находилась платформа для разгрузки ядерных ракет, вероятно, что ядерные боеголовки там также присутствовали.

При этом текущее состояние объектов к использованию непригодны, однако вероятно, что там собираются начать ремонт, уточняет издание.

18 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Беларусь якобы не будет размещать у себя ядерное оружие и «никогда такого не планировала».

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

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