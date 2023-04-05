Лукашенко снова в Москве. Интервью NV с главредом Euroradio о том, чего может ожидать Украина от этого визита 5 апреля, 19:26 Эксклюзив NV Белорусский диктатор Александр Лукашенко во время своего послания народу и национальному собранию, 31 марта 2023 года (Фото:BelTA/Maxim Guchek/Handout via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко снова отправился с визитом в Москву, где будет в очередной раз выпрашивать деньги у Кремля и переходить под окончательный контроль РФ, рассказал в интервью Radio NV Павел Свердлов, главный редактор Euroradio.

— Начнем с визита в Минск Сергея Нарышкина, директора Службы внешней разведки [РФ]. Он говорил с Лукашенко и хотел обсудить повреждение российского разведывательного самолета, самолета-радара А-50У.

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А также размещение ядерного оружия и более глубокое привлечение сил и средств Беларуси против Украины. Насколько Минск действительно может решиться, чтобы уже полноценно вступить в войну против Украины на стороне РФ?

— Насчет полноценно вступить в войну, мне кажется, что мы находимся где-то там же, где и находились, несмотря на визит Нарышкина. Поскольку договоренности об этом принимаются между Путиным и Лукашенко, тут Нарышкин может быть послом каких-то новых мыслей или новых тенденций, но никаких решений именно после этого визита принято не будет.