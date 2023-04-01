Ссылаясь на петицию на сайте Зеленского. Северная Корея обвинила Украину в «ядерных амбициях» 1 апреля, 17:24 Ядерное оружие (Фото:BBC)

Ким Йо Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина, обвинила Украину в призывах к созданию собственного ядерного оружия.

Об этом сообщает государственное СМИ Северной Кореи КСDA.

Северокорейское издание со своей стороны, чтобы подтвердить обвинения, ссылается на петицию на сайте президента Зеленского о призывах создания Украиной собственного ядерного оружия.



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Ким заявила, что такая петиция может быть политическим сговором офиса президента Владимира Зеленского, но не привела никаких доказательств этого утверждения.

«Если власти Зеленского рассчитывали, что только вход в ядерный зонтик США поможет им избавляться от мощного удара России, то они идут совершенно неправильным и последним путем. Приспешники, которые со слепой верой в слабые обещания своего хозяина уважают США как своего деда, должны зарубить себе на носу, что немедленный выход из самоубийственной ядерной иллюзии, сваливающей ядерную бомбу замедленного действия на свою спину, является лучшим выбором для сохранения своей жизни», — написало издание.



30 марта на сайте официального представительства президента Украины после заявления России о размещении тактического оружия в Беларуси появилась петиция под названием Разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать Украину государством с собственным ядерным вооружением.

По состоянию на субботу, 1 апреля, петиция набрала около 600 подписей из необходимых 25 тысяч, необходимых, чтобы Владимир Зеленский рассмотрел ее.

