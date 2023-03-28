Не заложник. Вернув ядерное оружие в Беларусь, Лукашенко осуществит свою мечту — белорусский оппозиционер 28 марта, 13:49 Александр Лукашенко считает, что ядерное оружие в Беларуси обеспечит ему пожизненное правление, убежден Павел Латушко (Фото:president.gov.by)

Белорусский оппозиционер, член Объединенного переходного комитета Павел Латушко в интервью Radio NV заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко согласился на размещение российского ядерного оружия в Беларуси не потому, что он заложник Кремля, а потому, что это его давняя мечта.



«Лукашенко принимает это решение совершенно осознанно. Это решение готовилось заранее еще до начала войны против Украины. Ведь изменения в рамках так называемого референдума, проведенного 27 февраля, были озвучены еще до войны. В это время было предложено изъять из Конституции безъядерный статус государства. Это, кстати, мечта Лукашенко все годы его правления», — сказал Латушко Radio NV.

Видео дня

Он отметил, что Лукашенко всегда говорил, что первое руководство независимой Беларуси «совершило политическую ошибку, подписав документы о выводе советского или российского в дальнейшем ядерного оружия с территории Беларуси» и «всегда мечтал вернуть ядерное оружие на территорию Беларуси».

«Так что он делает это совершенно осознанно и не является он здесь ничьим заложником, не действует он по указанию кого-либо. Это его воля», - подчеркнул белорусский оппозиционер.

По словам Латушко, есть три фактора, из-за которых Лукашенко хочет размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

«Ему это нужно учитывая его эго. Он всегда хотел быть в центре внимания. Он хотел быть тем человеком, с которым будут общаться и президент США, премьер Великобритании, президент Франции, с Путиным он и без того общается», — описал он первый фактор.

Вторым фактором белорусский оппозиционер назвал убеждение Лукашенко, что ядерное оружие обезопасит его от санкционного или персонального давления.

Третьим фактором Латушко считает то, что, по мнению белорусского диктатора, ядерное оружие позволит ему править пожизненно, потому что «никто не решится сместить ее с должности, которую он сейчас нелегитимно, нелегально занимает».

«С учетом войны в Украине он также считает, что это дает ему дополнительные меры безопасности в случае даже, если война заканчивается не в его пользу и не в пользу Кремля. Мы понимаем, что именно так и закончится, но он считает, что это даст ему дополнительные инструменты безопасности. А сегодня это также используется и для того, чтобы создать дополнительную угрозу для Украины с северного направления, чтобы также повлиять на ход войны», — добавил белорусский оппозиционер.

28 марта в МИД Беларуси заявили , что планы России разместить в Беларуси свое ядерное оружие якобы являются «вынужденными ответными действиями».

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, размещение ядерного оружия в Беларуси не имеет никакого практического смысла с военной точки зрения, «субъектности Лукашенко вообще не существует» и белорусский диктатор является «пропагандистом Кремля».

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».