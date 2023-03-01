В Пентагоне заявили, что Иран может изготовить материал для одной ядерной бомбы за 12 дней 1 марта, 08:53 Иран возобновил обогащение урана (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

Иран может изготовить материала для одной ядерной бомбы за 12 дней, тогда как раньше на это мог уйти год во время действия ядерной сделки 2015 года, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль.

Он сказал это на слушаниях в Палате представителей, когда один из республиканцев спросил, почему администрация президента США Джо Байдена стремилась возобновить действие Совместного комплексного плана действий по ядерной программе 2015 года, пишет Reuters.

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«Ядерный прогресс Ирана с тех пор, как мы вышли из JCPOA, был поразительным. В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из JCPOA, Ирану потребовалось бы около 12 месяцев, чтобы произвести одну бомбу из расщепляющегося материала. Сейчас на это уйдет около 12 дней», — пояснил представитель Пентагона.

Он призвал законодателей вернуть ограничения на ядерную программу Ирана.

Ядерное соглашение с Ираном заключили летом 2015 года. Оно предусматривает разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену Западом экономических санкций.

В мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном. Трамп заявил о «несомненных доказательствах» того, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие. После этого США неоднократно расширяли санкции против Ирана.

После выхода США из Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Иран приступил к поэтапному прекращению выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.