Иран официально вышел из 10-летней ядерной сделки с Западом

Иран больше не обязан соблюдать ограничения своей ядерной программы после того, как соглашение, заключенное в 2015 году с ведущими мировыми державами, утратило силу, сообщает The Guardian .

В Тегеране заявили, что после завершения срока действия соглашения страна больше не имеет обязательств по ограничению обогащения урана и развития ядерных технологий.

Реклама

Таким образом, Иран официально вышел из ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение предусматривало снятие международных санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

Все условия соглашения, в частности ограничения по ядерной деятельности и контрольные механизмы, больше не действуют.

Однако, в заявлении Тегерана указано, что страна остается открытой для дипломатических переговоров и «готова к диалогу с международными партнерами».

Ядерная программа Ирана: кратко

В 2015 году Иран и шесть мировых игроков — США, Великобритания, Россия, Франция, Китай и Германия вместе с ЕС — подписали соглашение, которое предусматривало: Тегеран будет сворачивать свою ядерную программу в обмен на снятие экономических санкций.

Однако уже в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из этой договоренности и запустил стратегию «максимального давления», наложив новые санкции, чтобы принудить Иран к уступкам.

После разрыва соглашения Тегеран возобновил производство урана. За время каденции Джо Байдена, как писал Axios, иранская ядерная программа заметно продвинулась вперед. Администрация Байдена пыталась через непрямые переговоры возобновить соглашение, однако в конце 2022 года процесс остановился.

США тогда заявили, что Иран выдвигает «неоправданные» требования, связанные с расследованием МАГАТЭ следов урана, найденных на недекларированных объектах. После этого в Вашингтоне отметили, что восстановление соглашения больше «не стоит на повестке дня».

Во время второго срока Трамп снова активизировал политику «максимального давления». Несмотря на несколько раундов переговоров, нового соглашения стороны так и не подписали. А после ударов США по иранским ядерным объектам Тегеран окончательно отказался от идеи возобновления переговоров.

28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

Инфографика: NV

В свою очередь представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила решение Ирана прекратить взаимодействие с МАГАТЭ.

21 сентября Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ после «необдуманных» шагов Великобритании, Франции и Германии по ядерной программе.

24 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан на Генассамблее ООН заявил, что его страна якобы не намерена создавать ядерное оружие.

24 сентября президент Ирана Масуд Пезешкиан на Генассамблее ООН заявил, что его страна якобы не намерена создавать ядерное оружие.