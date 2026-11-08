США объявили награду в 20 млн долларов за информацию о ядерной программе Ирана

США объявили о вознаграждении в размере 20 миллионов долларов за информацию о ядерной программе Ирана . Программа Вознаграждение за справедливость также предусматривает возможность переселения для лица, предоставившего такую информацию, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Деньги предлагают за информацию об иранской ядерной программе, в частности об «объектах, оборудовании и соответствующем персонале, например, представителях научного сообщества».

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В 2025 году МАГАТЭ сообщило, что Иран обогащает уран до 60-процентной чистоты — уровня, который технически находится в одном шаге от 90-процентного обогащения, необходимого для создания ядерного оружия.

«Иран — единственное государство, не обладающее ядерным оружием, но производящее уран с таким высоким уровнем обогащения. Эксперты полагают, что этого количества в случае дальнейшего обогащения может хватить для создания нескольких единиц ядерного оружия», — говорится в заявлении Госдепартамента.

В ведомстве добавили, что невыполнение Ираном обязательств в рамках гарантий МАГАТЭ привело к тому, что агентство утратило «непрерывность знаний» о производстве и запасах в Иране ключевых компонентов, таких как ядерные центрифуги.

3 ноября издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает три варианта развития событий в отношении войны с Ираном: заключение мирного соглашения, возобновление боевых действий или экономическое давление. Сам он утверждает, что не спешит с принятием решения.

23 октября на предвыборном митинге во Флориде Трамп заявил, что США могут провести еще одну военную операцию против Ирана. Спустя два дня, накануне парламентских выборов в Израиле, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обнародовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупредил об угрозе «второго Холокоста» в случае, если Иран получит ядерное оружие.

Журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах Трамп может с большей готовностью согласиться на масштабную военную операцию против Ирана.

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2 ноября США нанесли серию ударов по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе в ответ на обстрелы со стороны Ирана.