Израиль обсуждает возможность удара по ядерным объектам Ирана до того, как Тегеран получит системы С-400 от России — Bloomberg 2 марта, 12:38 В Израиле обеспокоены ядерной программой Ирана (Фото:mostafa meraji/Unsplash)

Перспектива получения Ираном систем С-400 от России спровоцировало обсуждение в Израиле возможности удара по ядерным объектам Тегерана, пишет Bloomberg.

По данным собеседников издания в Израиле и США, знакомых с ситуацией, это ускорит принятие такого решения.

На прошлой неделе этот вопрос поднял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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«Чем дольше вы ждете, тем сложнее это становится. Мы ждали очень долго. Я могу сказать вам, что сделаю все, что в моих силах, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие», — сказал он на конференции по безопасности в Тель-Авиве.

Издание напоминает, что Россия не заявила публично, будет ли передавать Ирану системы С-400, но Москва и Тегеран сблизились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кремль и минобороны России не ответили на просьбы журналистов о комментарии, офис Нетаньяху также отказался от них.

Отмечается также, что Израиль продолжает надеяться, что США возьмут на себя инициативу по нанесению любого возможного удара. Однако администрация Джо Байдена пока предпочитает дипломатию.

Эксперты отмечают, что получение Ираном С-400 усложнит нанесение ударов. По словам эксперта по обороне Ближнего Востока Джереми Бинни, системы могут поражать воздушные цели на расстоянии до 250 километров и создадут «красную зону» для самолетов.

Бывший высокопоставленный сотрудник израильской военной разведки Йосси Купервассер добавил, что чем больше у Тегерана средств ПВО, тем сложнее их поразить.

«Мы анализируем, когда наступает наиболее удобный момент для действий», — сказал он.

Ядерная программа Ирана вызывает опасения у мирового сообщества. Международные наблюдатели отмечают, что к концу 2023 года у Ирана будет достаточно урана, обогащенного до 60%, чтобы произвести десять ядерных бомб.

Ядерное соглашение с Ираном заключили летом 2015 года. Оно предусматривает разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену Западом экономических санкций.

В мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном. Трамп заявил о «несомненных доказательствах» того, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие. После этого США неоднократно расширяли санкции против Ирана.

После выхода США из Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Иран приступил к поэтапному прекращению выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.