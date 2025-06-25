В США начали расследование из-за утечки информации Пентагона о неполном уничтожении ядерных объектов в Иране

Пентагон начал уголовное расследование по факту утечки отчета разведывательного управления Министерства обороны США, в котором сказано, что повреждения иранских ядерных объектов в результате авиаударов США не привели к их полному уничтожению .

Об этом в среду, 25 июня, сообщает Politico.

«Мы сейчас проводим расследование утечки вместе с ФБР, потому что эта информация предназначена для внутренних целей, оценки боевых потерь», — заявил Гегсег.

Politico пишет, что министр обороны США не предоставил деталей расследования, но подтвердил засекреченную оценку разведки и ее результаты, сказав, что выводы имеют «низкий уровень доверия». Эти комментарии появились после того, как и президент США Дональд Трамп, и госсекретарь США Марко Рубио назвали эти новости фейковыми.

«Повреждения объектов были «от умеренных до серьезных, и мы считаем, что, скорее всего, они будут серьезными и уничтожены», — сказал Гегсет.

Инфографика: NV

Ранее Трамп заявил, что США обсудят с Ираном потенциальную ядерную сделку на следующей неделе. В то же время, по словам Трампа, он не считает такую сделку «столь необходимой».

CNN со ссылкой на предварительную оценку американской разведки писал, что авиаудары США по трем ядерным объектам Ирана не уничтожили ключевые элементы ядерной программы страны а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

Трамп утром 24 июня резко высказался в адрес телеканалов CNN и MSNBC, обвинив их в преуменьшении успеха американских авиаударов по иранским ядерным объектам. В частности редакцию CNN он назвал «подонками».

«Вы бесхребетные неудачники. Я говорю это о CNN, потому что я смотрю его. У меня нет выбора. Я должен смотреть этот мусор. Это все мусор. Это все фейковые новости. Но я считаю, что CNN — это бесхребетная группа людей», — сказал американский президент.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после недавних авиаударов американских военных Иран потерял способность создавать ядерное оружие.

В ночь на 22 июня по киевскому времени Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.