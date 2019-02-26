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"Я вернулся из Сирии": в РФ вооруженный пулеметом военный устроил стрельбу с балкона - видео

Вчера, 16:52
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Скриншот с видео ProUfu.ru

Прибывшие на место силовики задержали стрелка

В городе Сим Челябинской области РФ мужчина, выйдя на балкон, открыл огонь из пулемета.

По словам очевидцев, когда стрелка задерживали силовики, он кричал, что "вернулся из Сирии", передает ProUfu.ru.

"Отчетливо различил три очереди. Сперва решил, что это автомат Калашникова, но потом, когда увидел видео, еще раз послушал звук, могу точно сказать, что это пулемет", - рассказал один из местных жителей.

При этом отмечается, что рядом с домом, откуда вел огонь стрелок, находится средняя школа.

Как сообщает znak.com, стрельбу устроил военнослужащий-контрактник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Теги:   Российские войска в Сирии Российские военные Стрельба Россия

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