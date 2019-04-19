Я уже навластвовался. Лукашенко объявил о планах изменить Конституцию Беларуси Вчера, 14:14 2969 Цей матеріал також доступний українською president.gov.by Александр Лукашенко president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении усилить полномочия других ветвей власти и передать своему преемнику на посту президента измененную Конституцию.

Об этом Лукашенко заявил во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.

"Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда - хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю - нет. Я бы не хотел", - цитирует Лукашенко Интерфакс-Украина.

По его мнению, Беларусь уже прошла тот этап, когда стране была нужна сильная власть, сейчас необходимо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти.

"Что касается будущего главы государства - он должен быть главой государства, он не должен так много мотаться по полям и фермам... Он должен исполнять как глава государства, прежде всего, кадровые вопросы, подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей", - добавил Лукашенко.

По словам президента, он не будет предпринимать какую-то попытку создать такую систему, "что Лукашенко вроде ушел и не ушел".

"Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", - заявил президент.

Лукашенко сообщил, что в разработке изменений в Конституцию будет привлечен широкий круг экспертов.

"Мы еще не выработали даже концепцию этой Конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества", - сказал он.