Я работаю. Трамп прокомментировал публикацию в СМИ своего расписания дня Сегодня, 01:23 177 Цей матеріал також доступний українською ЕРА ЕРА

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию в СМИ его графика дня.

"Средствам массовой информации удалось получить мой график работы. Это легко сделать, но тяжело показать с позитивной стороны. Когда у меня Продуктивное время, то я тружусь, а не расслабляюсь. На самом деле, я, скорее всего, работаю больше, чем любой предыдущий президент", - заявил Трамп.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

Ранее портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени Трамп тратит на чтением газет, Twitter и просмотр телепередач.

В Белом доме раскритиковали публикацию.



