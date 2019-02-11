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Я работаю. Трамп прокомментировал публикацию в СМИ своего расписания дня

Сегодня, 01:23
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ЕРА

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию в СМИ его графика дня.

"Средствам массовой информации удалось получить мой график работы. Это легко сделать, но тяжело показать с позитивной стороны. Когда у меня Продуктивное время, то я тружусь, а не расслабляюсь. На самом деле, я, скорее всего, работаю больше, чем любой предыдущий президент", - заявил Трамп.

Ранее портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени Трамп тратит на чтением газет, Twitter и просмотр телепередач.

В Белом доме раскритиковали публикацию.

Теги:   США Дональд Трамп

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