Я работаю. Трамп прокомментировал публикацию в СМИ своего расписания дня
Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию в СМИ его графика дня.
"Средствам массовой информации удалось получить мой график работы. Это легко сделать, но тяжело показать с позитивной стороны. Когда у меня Продуктивное время, то я тружусь, а не расслабляюсь. На самом деле, я, скорее всего, работаю больше, чем любой предыдущий президент", - заявил Трамп.
Ранее портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме. По данным издания, 60% рабочего времени Трамп тратит на чтением газет, Twitter и просмотр телепередач.
В Белом доме раскритиковали публикацию.