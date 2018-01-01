WSJ: В США начали расследование финансирования инаугурации Трампа Сегодня, 08:01 96 Цей матеріал також доступний українською В США начали расследование из-за трат на инаугурацию Дональда Трампа

Федеральная прокуратура Манхэттена ведет расследование относительно нецелевого использования средств, которые были выделены Комитету по инаугурации президента Дональда Трампа, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

По информации издания, организаторы фонда собрали на инаугурацию Трампа рекордные $107 миллионов. Прокуратура подозревает, что часть доноров комитета перечисляли деньги в обмен на политические уступки, пытались повлиять на кадровые решения в Белом доме или просто получить доступ к чиновникам администрации Трампа, отмечают собеседники газеты.

Как рассказали источники издания, расследование частично связано с материалами, изъятыми у бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, осужденного на три года за финансовые махинации.

Во время обысков в доме, офисе и гостиничном номере Коэна сотрудники ФБР получили запись его беседы со Стефанией Уинстон Уолкофф, бывшим советником жены президента США Мелании Трамп. Уолкофф была одной из тех, кто работал над организацией церемонии инаугурации. В ходе разговора с Майклом Коэном она выразила обеспокоенность по поводу того, как инаугурационный комитет тратит деньги. Когда и почему был записан этот разговор, неизвестно.

В соответствии с законодательством инаугурационный комитет раскрыл публично данные лишь о пяти самых крупных спонсорах церемонии, выделивших $61 миллион. Однако откуда взялись остальные средства в Белом доме не сообщали.