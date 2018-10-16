WSJ: Саудовская Аравия возложит вину за убийство журналиста Хашкаджи на сотрудника спецслужб

Саудовская Аравия хочет снять с себя ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

Власти Саудовской Аравии готовы заявить, что убийство журналиста Джамала Хашкаджи стало произволом сотрудника спецслужб, пишет The Wall Street Journal.

Таким образом, по информации издания, это позволит Эр-Рияду снять с себя ответственность за смерть журналиста.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что Саудовская Аравия готовит доклад о смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, который исчез в Турции.

По информации телеканала, руководство Саудовской Аравии заявит, что смерть Хашкаджи наступила после "допроса, который пошел не по плану".

15-16 октября члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения Хашкаджи, провели обыск генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.