Трамп исключил WSJ из пула прессы из-за статьи о связях с Эпштейном

Администрация президента США Дональда Трампа отказала изданию The Wall Street Journal в доступе к пулу прессы во время его предстоящей поездки в Шотландию. Решение связано с недавней публикацией издания о возможных связях Трампа с секс-преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт.



По ее словам, журналисты WSJ не получат доступа на борт Air Force One или в другие места, где обычно работает президентский пул. Левитт объяснила это «клеветническим поведением» газеты, в частности публикацией от 17 июля, в которой фигурировало письмо якобы с подписью Трампа на день рождения Эпштейна.

Журналист, который должен был входить в пул, не был автором статьи, однако Белый дом отказал в допуске всему изданию. Решение вызвало волну критики со стороны медиаорганизаций и правозащитников.

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян заявила, что действия администрации «являются попыткой наказать СМИ за редакционную политику, противоречащую взглядам Белого дома» и нарушают Первую поправку к Конституции США.

Адвокационная организация Freedom of the Press Foundation назвала действия Белого дома «мелочными, мстительными и неконституционными».

17 июля TheWall Street Journal обнародовало подборку архивных материалов о Джеффри Эпштейне, среди которых — рисунок с женским телом и подписью Дональда Трампа. На следующий день Трамп подал иск за клевету, назвав материал фальшивкой.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.