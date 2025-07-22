Трамп исключил WSJ из пула прессы из-за статьи о связях с Эпштейном

22 июля, 06:12
Поделиться:
Журналист, который должен был входить в пул, не был автором статьи, однако Белый дом отказал в допуске всему изданию (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Журналист, который должен был входить в пул, не был автором статьи, однако Белый дом отказал в допуске всему изданию (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Администрация президента США Дональда Трампа отказала изданию The Wall Street Journal в доступе к пулу прессы во время его предстоящей поездки в Шотландию. Решение связано с недавней публикацией издания о возможных связях Трампа с секс-преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт.

По ее словам, журналисты WSJ не получат доступа на борт Air Force One или в другие места, где обычно работает президентский пул. Левитт объяснила это «клеветническим поведением» газеты, в частности публикацией от 17 июля, в которой фигурировало письмо якобы с подписью Трампа на день рождения Эпштейна.

Журналист, который должен был входить в пул, не был автором статьи, однако Белый дом отказал в допуске всему изданию. Решение вызвало волну критики со стороны медиаорганизаций и правозащитников.

Реклама

Президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Вэйцзя Цзян заявила, что действия администрации «являются попыткой наказать СМИ за редакционную политику, противоречащую взглядам Белого дома» и нарушают Первую поправку к Конституции США.

Адвокационная организация Freedom of the Press Foundation назвала действия Белого дома «мелочными, мстительными и неконституционными».

17 июля TheWall Street Journal обнародовало подборку архивных материалов о Джеффри Эпштейне, среди которых — рисунок с женским телом и подписью Дональда Трампа. На следующий день Трамп подал иск за клевету, назвав материал фальшивкой.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) Мировая пресса Дональд Трамп WSJ Джеффри Эпштейн журналисты

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
ЦАХАЛ ликвидировал террориста, который планировал запуск ракет из Сирии
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies