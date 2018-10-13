WSJ назвала имя нового кандидата на должность посла США в ООН

После того как Дина Пауэлл отказалась от предложения Дональда Трампа стать постоянным представителем США в ООН, президент всерьез рассматривает на эту должность кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По информации WSJ, Трамп положительно отзывался о Крафт на неофициальных встречах и ее “высоко ценят” в Белом доме.
56-летняя Келли Крафт была утверждена послом США в Канаде в августе 2017 года. Крафт участвовала в переговорах по соглашению NAFTA, обсуждения которого обострили отношения между странами.
Трамп также рассматривает кандидатуру бывшего сенатора от Техаса Кэй Бэйли Хатчисон, которая сейчас является постпредом США при НАТО.
9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она покинет работу в ООН в конце года.
13 октября одна из топ-менеджеров крупного американского банка Goldman Sachs и экс-советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Дина Пауэлл отказалась от предложения занять должность постпреда в ООН.
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