WP: Трамп намерен уволить министра внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп может в скором времени объявить об увольнении министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Собеседники издания отмечают, что скорее всего, ее отправят в отставку в ближайшие недели.

Как пишет газета, Трамп отменил поездку с Нильсен к военнослужащим в южный Техас, а также заявил своим помощникам, что хочет уволить ее как можно скорее. Несколько источников заявили, что о ее отставке могут объявить уже на текущей неделе.

Источники также рассказали, что на протяжении нескольких месяцев Трамп высказывал недовольство работой Нильсен по вопросам миграции. В частности, он с раздражением воспринял попытки министра объяснить законы, которые мешают американским властям закрыть границу с Мексикой.

Издание отмечает, что против отставки Нильсен выступает глава аппарата Белого дома Джон Келли, который ранее сам занимал пост министра внутренней безопасности.