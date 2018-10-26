WP: Трамп намерен разместить на границе с Мексикой тысячу военных Нацгвардии США

В Белом доме обсуждают план, который не позволит каравану мигрантов пересечь границу США, пишет Washington Post.
По данным издания, президент США Дональд Трамп намерен укрепить границу с Мексикой, разместив там около тысячи солдат из Национальной гвардии.
Кроме того, в Белом доме рассматривают возможность решить проблему с мигрантами на законодательном уровне.
В соответствии с законодательством, беженцы из других стран имеют право попросить убежище в США, как только они пересекут границу. Избежать этого Трамп намерен при помощи специального закона, который станет повторением указа начала 2017 года, запрещающего въезд в страну уроженцам целого ряда стран. На этот раз в нем будут перечислены страны Центральной Америки.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Джеймс Мэттис подпишет приказ об отправке по меньшей мере 800 военнослужащих на границу с Мексикой.
Караван мигрантов покинул Гондурас 18 октября. Сначала в нем было 4 тысяч человек. Однако вскоре, по данным СМИ, их число возросло до 10 тысяч человек.
Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.
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В ответ на это президент США Дональд Трамп решил сократить финансовую и гуманитарную помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору.
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