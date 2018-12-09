WP: Россияне контактировали с 14 соратниками Трампа Сегодня, 17:09 72 Цей матеріал також доступний українською Россияне общались по крайней мере с 14 партнерами Трампа

Во время президентской избирательной кампании Дональда Трампа россияне контактировали по меньшей мере с 14 партнерами и родственниками Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на документы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

По данным издания, граждане РФ вступали в контакт с членами семьи Трампа, его друзьями, а также с людьми из его ближайшего окружения.

"Некоторые предлагали помочь его кампании и его бизнесу в секторе недвижимости. Некоторые предлагали компромат на его оппонента-демократа. Несколько раз россияне предлагали Трампу провести миротворческую встречу с Владимиром Путиным - и готовы были выступить посредниками для такого саммита", - пишет газета.

Издание отмечает, что в течение 18-месячной президентской кампании Дональда Трампа с россиянами встречались старшие дети Трампа - Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп.

Супруг Иванки, главный советник Джаред Кушнер, бывший глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, бывший личный адвокат Майкл Коэн, политический советник Роджер Стоун также контактировали с гражданами России.

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Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

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После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.

Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.