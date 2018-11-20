WP: Иванка Трамп вела служебную переписку через личную электронную почту

Иванка Трамп с личной почты часто отправляла письма, в которых говорилось о работе в Белом доме

Дочь и советник президента США Иванка Трамп нарушила правила и вела служебную переписку через личную электронную почту, сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, об этом стало известно в 2017 году. Иванка Трамп с личной почты часто отправляла письма, в которых говорилось о работе в Белом доме.

Источники газеты рассказали, что свои действия она объяснила тем, что не знала о запрете на использование личной почты.

Адвокат дочери президента Абб Лоуэлл заявил Белому дому, что его подзащитная "иногда" отправляла письма с личного аккаунта до тех пор, пока ей не сказали, что это запрещено. По его словам, ни в одном из сообщений, которые она отправила, не было конфиденциальной информации.

Напомним, в ходе предвыборной кампании 2016 года соперница Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах, в том числе ее критиковал Трамп. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В конце октября того же года, всего за 11 дней до президентских выборов Джеймс Коми, занимавший тогда пост директора ФБР, сообщил Конгрессу США, что ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон и ее переписки. За день до выборов Коми заявил, что возобновление расследования не значит, что Клинтон совершала правонарушение, однако позднее ряд СМИ и экспертов заявили, что именно из-за расследования ФБР Клинтон не смогла одержать победу на выборах