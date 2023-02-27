Wizz Air приостанавливает все рейсы из Кишинева с 14 марта 27 февраля, 20:01 Wizz Air (Фото:Newcastle Flyer/Twitter)

Венгерский лоукостер Wizz Air с 14 марта приостанавливает все рейсы в Кишинев и обратно из-за «ситуации с безопасностью в Молдове». Об этом сообщили румынские издания Hotnews и Romaniajournal со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом для Wizz Air, и в результате последних событий в Молдове и высокого, но не неминуемого риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта», — цитирует заявление лоукостера Hotnews.



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После 14 марта Wizz Air планирует ввести дополнительные рейсы из румынского города Яссы, в частности, новый маршрут в Берлин, больше рейсов в Барселону, Милан, Бергамо, Болонью, Рим-Чампино, Рим-Фьюмичино, Дортмунд, Ларнаку, Лондон-Лутон и Тревизо.

Позже информацию подтвердило Управление гражданской авиации Молдовы. Wizz Air предупредил власти о своем решении, сославшись на «соображения безопасности в регионе».

Аккаунт Wizz Air в Twitter в ответ на вопросы пользователей сообщил, что «сейчас у нас нет информации по этому поводу». Пользователи пишут, что их рейсы из Кишинева были отменены.

9 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове. 20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.



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Российский диктатор Путин 21 февраля отменил свой указ за 2012 год О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ, которым в том числе обещал «уважать суверенитет и территориальную целостность Молдовы».