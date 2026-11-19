Российский маркетплейс Wildberries приобрел у правительства Грузии четыре земельных участка общей площадью более 19 га недалеко от города Рустави.

Об этом в четверг, 19 ноября, сообщило издание The Insider со ссылкой на доклад независимого грузинского Центра исследований экономической политики (EPRC).

Точное назначение земли неизвестно. Однако, как отмечают исследователи, расположение участков поблизости и задокументированная складская деятельность оператора позволяют предположить, что там может появиться складской или логистический комплекс.

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Кроме того, Wildberries уже арендует склад площадью 12 816 м² в селе Гамарджвеба, а также готовится запустить в Тбилиси службу такси.

В Грузии Wildberries работает с октября 2024 года по франшизе через местную компанию Transcom Group. Как отмечается в докладе, ее директор и единственный владелец Серго Твалчрелидзе — спонсор правящей партии «Грузинская мечта» и деловой партнер депутата от этой партии Георгия Барвенашвили.

Украинские дроны начали атаковать склады Wildberries в России 18 июля. Только за первый месяц под удар попали как минимум 22 объекта в десятках регионов, в частности в Ленинградской, Рязанской, Самарской, Пензенской, Тульской, Владимирской и Тверской областях, а также в Екатеринбурге. Один из самых масштабных ударов произошел в начале августа в Самарской области, где выгорел склад площадью около 160 тысяч м².

Вслед за сетью Wildberries Украина начала наносить удары по складам Ozon — второй по величине сети маркетплейсов в России. 22 августа 2026 года был поражен первый склад компании / Инфографика: NV

К концу августа, после атаки на логистический центр в Котовске Тамбовской области, Украина вывела из строя уже восемь из десяти крупнейших складов Wildberries, подсчитало издание Агентство. Новости. Удары продолжаются и по сей день: 5 ноября вспыхнул пожар на складе компании в Рязани.

Тем временем 16 ноября владельцы Wildberries попали в новый санкционный список ЕС.