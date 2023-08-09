Во Владивостоке прогремел взрыв: жители заметили «летающий объект», в Минобороны РФ заявили об «учениях» — соцсети

9 августа, 11:16
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Во Владивостоке прогремел взрыв (Фото:Астра/Телеграм)

Во Владивостоке прогремел взрыв (Фото:Астра/Телеграм)

В ночь на среду, 9 августа, в российском городе Владивосток прогремел взрыв. Жители утверждают, что его было слышно в районе военно-морской базы.

Соответствующее видео, на котором видно летающий объект, длительное время находившийся в воздухе, снял житель Владивостока, пишет Telegram-канал Astra и News.vl | Владивосток и Приморье.

Видео дня

В пресс-службе Восточного военного округа РФ сообщили, что корвет Гучный Тихоокеанского флота РФ якобы провел тренировку по прикрытию Владивостока от авиаудара «противника».

«Расчеты ПВО корвета Гучный обнаружили цели, привели средства ПВО в готовность к применению и отработали алгоритм действий при отражении условной воздушной атаки», — заявили в пресс-службе.

Местный юрист и политик Максим Чихунов со ссылкой на слова местной жительницы заявил, якобы ФСБ России запретила очевидцам рассказывать о том, что произошло во Владивостоке.

«Утром приезжали сотрудники ФСБ, опрашивали нас. Соседке сказали никому не говорить о том, что произошло», — сказала она.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Россия БПЛА Владивосток Война России против Украины

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